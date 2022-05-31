Как в Мурманской области с 1 июля 2022 года подорожает вывоз мусора

Тариф за обращение с ТКО станет больше.
Фото: Анастасия Осипова
С 1 июля в Мурманской области произойдет традиционное увеличение тарифов за ЖКУ.
Так, тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами увеличится в пределах инфляции до 144,17 рубля с человека в месяц.
О том, как вырастет плата за остальные коммунальные услуги, читайте в нашем материале.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru