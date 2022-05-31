Как в Мурманской области с 1 июля 2022 года подорожает вывоз мусора

Тариф за обращение с ТКО станет больше. Фото: Анастасия Осипова

С 1 июля в Мурманской области произойдет традиционное увеличение тарифов за ЖКУ.

Так, тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами увеличится в пределах инфляции до 144,17 рубля с человека в месяц.

О том, как вырастет плата за остальные коммунальные услуги, читайте в нашем материале.

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