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Общество31 мая 2022 5:36

Как в Мурманской области с 1 июля 2022 года подорожает вывоз мусора

С 1 июля тариф за обращение с ТКО вырастет до 144,17 рубля с человека
Ника СВЕТЛОВА
Тариф за обращение с ТКО станет больше.

Тариф за обращение с ТКО станет больше.

Фото: Анастасия Осипова

С 1 июля в Мурманской области произойдет традиционное увеличение тарифов за ЖКУ.

Так, тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами увеличится в пределах инфляции до 144,17 рубля с человека в месяц.

О том, как вырастет плата за остальные коммунальные услуги, читайте в нашем материале.

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