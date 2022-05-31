По Верхне-Ростинскому шоссе в Мурманске до 20 июля ограничат движение

Из-за дорожных работ некоторые дороги в Мурманске будут перекрывать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманске началась летняя дорожная кампания, и из-за работ некоторые дороги будут перекрывать.

Так, с 9.00 19 июня до 18.00 20 июля будет не проехать от улицы Кильдинской до дома №5 на Верхне-Ростинском шоссе. Там же запретят остановку и стоянку всех видов транспорта.

- Также планируется ограничение движения автотранспорта с выездом на полосу встречного движения на следующих участках: ул. Дзержинского, с 9 часов 19 июня до 18 часов 10 августа; ул. Софьи Перовской, с 9 часов 1 июля до 18 часов 31 августа; ул. Полярной Правды, с 9 часов 19 июня до 18 часов 20 июля., - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: 26 и 27 июня в центре Мурманска ограничат движение. В областном центре будут отмечать День молодежи.

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