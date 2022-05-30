Стоимость квадратного метра жилья в Мурманске составляет 79667 рублей

Самая дорогая недвижимость - в Мурманске (92179 рублей вместо 79667), дешевле всего - в Ревде (10609 рублей).
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области утвердили стоимость квадратного метра жилья на II квартал 2022 года. На второй квартал 2022 года она составляет 75801 рубль, на первый квартал 2022 года – 64861 рубль.
- Эти цифры являются ориентиром при реализации различных социальных программ, таких как обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, медицинских работников, при приобретении жилья на вторичном рынке для переселения граждан из аварийного жилфонда, - сообщили в правительстве Мурманской области.
Самая дорогая недвижимость - в Мурманске (92179 рублей вместо 79667), дешевле всего - в Ревде (10609 рублей).
Напомним: эксперт рассказал, что сейчас происходит с недвижимостью в Мурманской области.
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