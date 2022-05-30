Волонтеры об истощенной собаке, которой нужен дом: "Такую историю не забыть никому"

На прошлой неделе зооволонтеры спасли двух истощенных собак - они были заперты в квартире в Сафоново без воды и еды. Фото: vk.com/animalsmurmansk
На прошлой неделе зооволонтеры спасли двух истощенных собак - они были заперты в квартире в Сафоново без воды и еды.
Лабрадор Тони немного окреп и уехал в Санкт-Петербург, где его будут выхаживать дальше. Для второй собаки - Лизы - ищут передержку.
- Такую историю не забыть никому. Лизе надо восстановиться и качественно и часто питаться. Необходима забота и внимание. Она очень ласковая, играет, радуется, будто ничего и не было. К собратьям относится прекрасно. Надо будет пройти обследование, немного прийдет в себя, а то кровь даже невозможно было взять, - рассказали волонтеры из группы "Животные ищут дом" - Мурманск и область".
Если вы готовы помочь, то подробности можно узнать здесь.
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