В Мончегорке уточки выпрашивают еду у прохожих

Уток покормили батоном. Фото: Евгения Абаева

Утки, обитающие в Мурманской области, периодически удивляют. В апреле, например, они поселились в огромной луже во дворе Мурманска. А в Мончегорске пернатые начали выпрашивать еду у северян, поджидая их возле магазина.

- Купила в супермаркете на улице Бредова батон, а тут утки. Подбежали ко мне и, как собачата, выпрашивают, - написала в паблике "Подслушано Мончегорск" Евгения Абаева.

В комментариях пользователи шутят, что уточки становятся похожи на голубей.

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