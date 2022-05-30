Жители Мурманской области собрали деньги на ловушку для потерявшейся после ДТП собаки

Чуть более 17 тысяч были собраны за пару дней. Фото: vk.com/pomogajut

Неравнодушные северяне собрали деньги на ловушку для собаки, которую не могут поймать после страшного ДТП под Кандалакшей. Уже больше недели ищут Миттельшнауцера Геру, в том числе с квадрокоптера.

Волонтеры нашли производителя ловушек в Анапе. По качеству и цене оказался самый выгодный на надежный вариант. Чуть более 17 тысяч были собраны за пару дней.

- Друзья, низкий поклон всем, кто откликнулся и помог! Заказ оплатили (15400 собаколовка, 2000 доставка). Теперь будем ждать изготовления и отправки! - отметили в группе помощи бездомным животным в Полярных Зорях.

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