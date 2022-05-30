В Мурманске пройдет Всероссийская массовая велосипедная гонка

Об этом рассказала министр спорта Мурманской области Светлана Наумова. Фото: Правительство Мурманской области
5 июня в Мурманске стартует Всероссийская массовая велосипедная гонка, приуроченная ко Всемирному дню велосипедиста.
Об этом рассказала министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.
- Местом притяжения велосипедистов станет мурманская Долина Уюта. Предусмотрена групповая гонка с раздельным стартом для каждой возрастной группы. Для мальчиков и девочек будут подготовлены дистанции на километр и два километра, для участников постарше – 5,5 километра, а для взрослых участников от 18 лет – 11 километров, - сообщила министр.
Самые маленькие участники, возрастом 3-4 года, смогут присоединиться к спортивному празднику и преодолеть дистанцию длиной в 200 метров на беговелах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru