В Мурманске обрушилась часть фасада здания Полярного филиала ВНИРО

Пласт штукатурки рассыпался по дороге. Фото: vk.com/51jkh

В Мурманске ходить рядом с крышами опасно не только зимой, когда то и дело норовит упасть наледь, но и летом. Так, на улице Академика Книповича, 6 обрушилась на тротуар часть фасада, которая была на высоте четвертого этажа. В здании располагается Полярный филиал "ВНИРО".

Пласт штукатурки рассыпался по дороге. Последствия устраняют рабочие.

- Все ограждено, пострадавших нет. Сейчас у нас идет ремонт фасада, поэтому штукатурка посыпалась, - сообщили "КП"-Мурманск" в Полярном филиале ВНИРО.

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