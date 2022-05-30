"У нас дома затряслись стекла! Было страшно". Жителей Мурманска напугали взрывы

За комментарием мы обратились в МЧС. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В четвертом часу дня 30 мая жители Мурманска услышали звуки как от взрывов. Особенно хорошо их было слышно в центре города и в Ленинском округе.

"У нас затрясся дом. Было очень страшно!", "Ударов было три. Сначала подумала, что ветер бьет в окно", - рассказали "КП" взволнованные читатели.

За комментарием мы обратились в МЧС.

- Это были дорожные работы на Восточно-объездной дороге, - пояснили "КП"-Мурманск" в МЧС по Мурманской области.

На данном участке идет расширение полос.

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