В первый день лета в Мурманской области потеплеет до +21

Погоду Кольского полуострова определит южная периферия антициклона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области в ближайшие дни будет тепло. В первый день лета воздух прогреется до +21 градуса.

- 31 мая и 1 июня погоду Кольского полуострова определит южная периферия антициклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области днем 1 июня пройдет небольшой дождь, ночью местами возможны заморозки, днем преобладающая температура воздуха +15+21, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

2 июня тоже ожидается теплая погода с кратковременными дождями.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru