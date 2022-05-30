Печень трески из Мурманска на федеральном канале назвали "русским фуа-гра"

В передаче о гастротуризме на Пятом канале рассказали об арктической кухне в Мурманской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

В передаче о гастротуризме на Пятом канале рассказали об арктической кухне в Мурманской области.

Журналисты отметили, что сделать арктический фастфуд бюджетным даже в Мурманске непросто, так как далеко не всегда рыба из Баренцева моря поступает на наши прилавки. Морякам чаще дешевле и проще доставить ее, например, в соседнюю Норвегию.

Также поговорили о главном продукте, который ассоциируется со столицей Заполярья - печени трески, назвав ее деликатесом.

- Легендарные желтые банки с русским фуа-гра — самый узнаваемый бренд Мурманска. Печень трески здесь продают по среднероссийским ценам. Продукт скоропортящийся. Возить дорого, это понятно, по местным дорогам, - говорится в программе.

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