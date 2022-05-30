Замученный хозяевами лабрадор из Сафоново уехал в Санкт-Петербург

О второй собаке заботятся в Мурманской области. Фото: vk.com/shans_podari

На прошлой неделе из одной из квартир в Сафоново спасли двух собак. Животные были в очень плохом состоянии - с ними не гуляли и не кормили. Забрали узников два приюта для бездомных животных.

О лабрадоре Тони стали заботиться волонтеры из группы "Подари шанс" (16+). После того, как он немного окреп, его увезли в Санкт-Петербург к создателю группы, которая сейчас занимается спасением лабрадоров.

- Парень замечательный, несмотря на свое состояние, активен, очень контактный, совсем не обращает внимание на других собак, с удовольствием играет с игрушками, в туалет терпит. Аппетит хороший. Только вот на улице пылесосит все, что видит. - рассказали волонтеры.

О второй собаке заботятся в Мурманской области.

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