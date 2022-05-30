В Полярных Зорях горел центр соцобслуживания населения

Причины пожара устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Днем 29 мая в Полярных Зорях произошел пожар в здании центра социального обслуживания населения, что находится на улице Ломоносова. На месте происшествия работали огнеборцы.

- Когда прибыли пожарные расчеты, двери административного здания оказались закрыты. Пожарные использовали инструмент, чтобы попасть внутрь помещения. В изоляторе на первом этаже обгорели кровать, матрац, тумбочка и стена на общей площади 10 квадратных метров, комнаты первого этажа закопчены, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

При пожаре никто не пострадал. Причины случившегося устанавливаются.

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