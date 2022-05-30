Самыми курящими в Мурманской области стали курьеры и администраторы

Больше всего среди мужчин дымят курьеры, администраторы, квалифицированные рабочие, кладовщики и операторы call-центров. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

К Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая, специалисты SuperJob составили список самых курящих профессий в Мурманской области.

Больше всего среди мужчин дымят курьеры, администраторы, квалифицированные рабочие, кладовщики и операторы call-центров. Среди женщин - курьеры, официантки, PR-менеджеры, маркетологи, кладовщицы и менеджеры по закупкам.

А вот самый здоровый образ в этом плане ведут програмисты, учителя, главбухи, менеджеры по логистике, диспетчеры, аналитики, воспитатели, врачи, фармацевты, секретари, дизайнеры. Чаще всего бросают курить водители, менеджеры по продажам, медбратья, курьеры.

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