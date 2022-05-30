В Ловозеро раскрыто убийство двух мужчин, обоженные тела которых нашли в сгоревшем гараже

Тела мужчин нашли в гараже. Фото: СКР по Мурманской области

Суд присяжных вынес приговор 24-летнему и 26-летнему жителям Ловозеро, которых обвиняли сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ. Они убили двух человек с особой жестокостью, совершили две кражи, поджог.

В ночь с 28 на 29 ноября 2020 года молодые люди, ранее уже не раз имевшие проблемы с законом, изрядно выпили и поехали кататься на машине по Ловозеро, а после решили заехать к знакомому в гараж. Но того на месте не оказалось, зато молодчики заметили двух мужчин 33 и 45 лет, которые ремонтировали снегоход. Сначала северяне разговорились, а потом поссорились.

Парни стали избивать мужчин руками и ногами по голове и телу, а потом в ход пошли молоток и ружье.

- После этого осужденные похитили из гаража двигатель снегохода, а также мобильный телефон одного из потерпевших. Для сокрытия следов преступления они подожгли гараж, предварительно облив его бензином из снегохода. В результате совершенного преступления потерпевшие скончались на месте, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Но и этого им показалось мало. Они забрались в чужой дом, чтобы взять бензин и уехать из Ловозеро.

До суда обвиняемые содержались под стражей, свою вину они признавали частично. Одного из северян суд приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, второго - к 19 годам.

- Кроме того суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда в размере 4 миллиона рублей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

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