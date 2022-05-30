"Когда ее нашли на вокзале, она напоминала неживой сверток". Особенная девушка и ее муж мечтают приехать в Мурманск

Северяне могут помочь и перечислить посильную сумму по номеру телефона 8906-075-75-71. Фото: www.instagram.com/bambi1401/

Блогер из Мурманска Вера Едунова рассказал о супругах, которым нужна помощь в достижении заветной мечты. Екатерина и Максим имеют инвалидность: она - незрячая, он - слабовидящий. Судьба была к девушке неласковой, родители отказались от нее в раннем детстве.

- Когда ее нашли на вокзале, она больше напоминала неживой сверток, нежеле и человеческого детеныша. В три года из дома малютки Кристину перевели в детский дом для слепоглухих детей, где мы и познакомились 14 лет спустя, - пишет блогер Екатерина Лазарева, которую цитирует Вера Едунова. - Кристина и Максим живут душа в душу и мечтают однажды стать родителями. Максим сейчас учится в колледже и надеется, что скоро у него появится работа.

Также блогеры ищут тех, кто может стать для пары гидом. Фото: www.instagram.com/bambi1401/

Пока что молодые живут скромно: девушка получает 18 тысяч рублей в месяц как пенсию по инвалидности, у ее мужа она еще меньше - 9 тысяч. При этом пара мечтает однажды приехать в Мурманск и откладывает, сколько может, на путешествие.

Северяне могут помочь и перечислить посильную сумму по номеру телефона 8906-075-75-71. Также блогеры ищут тех, кто может стать для пары гидом.

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