Снайпер Северного флота - участник спецоперации: "Моральный дух противника ослаб. А наши продвигаются"

Участвующий в спецоперации военнослужащий Северного флота рассказал о настрое врага. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Телеканал RT опубликовал в своей группе "ВКонтакте" (18+) видео со снайпером 61-й бригады Северного флота РФ. Военнослужащий, участвующий в спецоперации, рассказал о ее ходе.

- Ребята продвигаются, достигают успеха. Исходя из наблюдений за противником, моральный дух у них ослаб: с их позиции постоянно слышатся крики, ругань, была внятная речь, что им не подвозят продовольствие, не хватает боеприпасов. Во время огневого контакта они из окопов стреляют в воздух. Боятся вылазить, - рассказал снайпер.

Напомним: вузы Мурманска предоставят 100 мест детям военных-участников спецоперации. Специальная квота подразумевает бесплатное обучение.

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