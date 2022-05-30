В Мурманской области заработала информационная система управления многоквартирными домами

Участники смогут отдать свой голос в течение 60 дней. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области заработала автоматизированная информационная система «Управления многоквартирными домами». Об этом сообщила министр государственного жилищного и строительного надзора Алена Кузнецова.

Одно из ее преимущества - устранение фальсификации протоколов общих собраний собственников - они будут проходить в электронном виде через портал после авторизации на "Госуслугах" или через МФЦ. Участники смогут отдать свой голос в течение 60 дней.

- Описанные механизмы с возможностью участия в собрании в электронном виде в совокупности с надежностью авторизации через Госуслуги и подключением к проведению собраний государственных и муниципальных структур должен позволить повысить уровень комфорта граждан Мурманской области при участии в собраниях, а также уровень доверия и их вовлеченности в управление своим имуществом, – отметила Алена Кузнецова.

Напомним: МФЦ Ленинского округа в Мурманске переехал в "Форум". В ТРЦ он будет работать до конца лета.

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