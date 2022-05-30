Денежная выплата на детей от 3 до 7 лет в Мурманской области будет рассчитываться по-новому

Теперь при рассчете не будет учитываться ряд показателей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление об изменении порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Теперь при рассчете не будет учитываться ряд показателей.

Первый - доходы члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года и признанного безработным (при этом ежемесячная выплата будет назначаться сроком на 6 месяцев). Второй - компенсация за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации или услугу по индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, и ежегодная денежная компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.

Напомним: в Мурманской области нуждающиеся семьи с детьми от 8 до 17 лет начали получать новую федеральную выплату. Ее размер составляет от 9 810 до 19 620 рублей.

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