Первая группа ребят из Мурманской области отправилась в оздоровительные лагеря

В пути с детьми будут сотрудники поездных бригад, прошедшие медосмотр и специальное обучение. Фото: минобрнауки Мурманской области

28 мая на мурманском вокзале провожали первую группу юных северян, которые отправились в оздоровительные лагеря на Черном море.

- Ребята едут до Туапсе, а оттуда они доберутся к местам отдыха: в детские лагеря «Зори Анапы», «Зарница» Лазаревского района, а также «Лазуревый берег» в Геленджике. Всего в первый день на курорты Краснодарского края отправились 452 ребенка, - сообщили в минобрнауки Мурманской области.

В пути с детьми будут сотрудники поездных бригад, прошедшие медосмотр и специальное обучение. Кормить детей в вагонах-ресторанах будут по обновленному меню для разных возрастов, согласованному Роспотребнадзором.

Подробнее о летней оздоровительной кампании читайте в нашем материале.

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