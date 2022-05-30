Сестра погибшего рыбака с "Онеги" отсудила миллион рублей у судовладельца

Сестра одного из рыбаков обратилась в суд с иском к судовладельцу - рыболовецкому колхозу им. М.И. Калинина о компенсации морального вреда. Фото: Артем КИЛЬКИН

28 декабря 2020 года в Баренцевом море у Новой Земли затонуло судно "Онега", погибли 17 членов экипажа из 19. Сестра одного из рыбаков обратилась в суд с иском к судовладельцу - рыболовецкому колхозу им. М.И. Калинина о компенсации морального вреда.

- В результате гибели брата по вине ответчика, которым были нарушены правила охраны труда и безопасности, истцу причинены нравственные страдания, связанные с потерей близкого человека. Истец тяжело переживает смерть брата и испытывает страдания в связи с потерей близкого ей человека. Просит взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 2 000 000 рублей, - сообщили в Ленинском районном суде Мурманска.

Однако в итоге суд поставновил выплатить сумму в 2 раза меньше, так как учел, что вина судовладельца еще не доказана (расследование уголовного дела продолжается), и выплаты, которые были ранее: 600 тысяч рублей по страховке, миллион из резервного фонда правительства Мурманской области, 1,5 миллиона рублей выплатил сам рыболовецкий колхоз.

Напомним: обвиняемого по делу о крушении "Онеги" отпустили из-под домашнего ареста. Артему Тамбовцеву запретили определенные действия.

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