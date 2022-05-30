Портал в страну мусора: в Никеле провалился новый асфальт

Прохожим стоит быть осторожнее. Фото: vk.com/nikel_ni

На площади Никеля не так давно уложили новый асфальт. Однако долго тот не протянул и развалился, прорубив портал в мусорные дали: под полотном оказались мешки с отходами.

- Вот вам и "новый" асфальт. Смотрите не провалитесь, - написали в паблике "Никель".

В комментариях под постом северяне шутят, что это урна, встроенная в асфальт или просто нанотехнологичный асфальт из мусора.

- Российская разработка не имеющая аналогов в мире! - иронизирует один из пользователей.

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