Житель Мончегорска изрезал коллегу по работе осколком стекла

К счастью, травмы квалифицировали, как легкий вред здоровью. А нападавшего мончегорца задержали.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Мончегорске конфликт между двумя коллегами по работе перерос в драку. Одному из мужчин пришлось обращаться за медицинской помощью.
Как установили полицейские, северяне выпивали спиртное и поссорились. 61-летний мужчина ударил по стеклянной двери, которая разбилась. Схватив осколок стекла, он ударил им 47-летнего оппонента в шею. Пострадавший вызвал скорую помощь.
К счастью, травмы квалифицировали, как легкий вред здоровью. А нападавшего мончегорца задержали.
- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
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