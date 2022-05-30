Житель Мончегорска изрезал коллегу по работе осколком стекла

К счастью, травмы квалифицировали, как легкий вред здоровью. А нападавшего мончегорца задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мончегорске конфликт между двумя коллегами по работе перерос в драку. Одному из мужчин пришлось обращаться за медицинской помощью.

Как установили полицейские, северяне выпивали спиртное и поссорились. 61-летний мужчина ударил по стеклянной двери, которая разбилась. Схватив осколок стекла, он ударил им 47-летнего оппонента в шею. Пострадавший вызвал скорую помощь.

К счастью, травмы квалифицировали, как легкий вред здоровью. А нападавшего мончегорца задержали.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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