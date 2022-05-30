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Дом. Семья30 мая 2022 8:22

"Был в 30 метрах от нас": В Териберке заметили двух медведей

Гуляющего в районе Териберки медведя сняли на видео
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Фото: vk.com/turizm_teriberka

Фото: vk.com/turizm_teriberka

В Териберке туристы заметили медведей, которые бродят по дороге в поисках чего-нибудь вкусненького. Стоит быть на чеку.

- Днем 29 мая около губы Завалишина видели косолапого при подъеме на гору. Был в 30 метрах от нас, - написала в паблике "Териберка - сообщество туристов" Ирина Арбузова.

А другой мишка ходил по недостроенной дороге.

Напомним: устроившие драку медведи оказались не из Мурманской области. Видео с дерущимися посреди дороги косолапыми появилось в кандалакшском паблике.

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