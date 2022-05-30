Два специальных самолета для тушения лесных пожаров прибыли в Мурманскую область

Глава региона призвал северян не нарушать правила противопожарной безопасности.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Мурманской области начался пожароопасный сезон. Несмотря на то, что заполярное лето часто бывает холодным, и у нас могут гореть леса. Поэтому в регион уже прибыли два специальных самолета.
- Маршруты авиационного мониторинга составляют 2 тысячи километров. Зона наземного обнаружения составляет 8 тысяч гектаров. Также в этом году мы на 70 % увеличили фонд на обеспечение борьбы с пожарами - до 195 миллионов рублей, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Глава региона призвал северян не нарушать правила противопожарной безопасности.
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