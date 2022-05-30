Андрей Чибис: "Мурманская область стала флагманом проекта "Чистая Арктика""

Волонтеры убирали берега Кольского и Кандалакшского заливов. Фото: правительство Мурманской области

На прошлой неделе был дан старт новому сезону проекта "Чистая Арктика". В Мурманской области около 300 волонтеров убирали берега Кольского и Кандалакшского заливов и собрали 12 тонн мусора.

- Наша область стала форпостом "Чистой Арктики". Я хочу поблагодарить активных жителей, которые убирают за теми, кто по-хамски относится к природе. Спасибо настоящим патриотам нашей земли. И хочу попросить тех, кто не научился вести себя правильно. После пикников или других мероприятий природа остается в ужасном состоянии, это недопустимо, - рассказал губернатор Андрей Чибис.

Напомним: ранее в общегородском субботнике в Мурманске приняли участие более 6 тысяч северян.

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