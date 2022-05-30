МГТУ получит федеральные деньги на ремонт общежития и двух этажей

Еще два этажа отремонтируют в МГТУ. Фото: МГТУ

Для преображения Мурманского государственного технического университета выделены федеральные средства. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Средства будут направлены на ремонт общежития и третьего и четвертого этажей в корпусе "К", - отметил Андрей Чибис.

Ранее были отремонтированы первый и второй этажи. Работы планируют завершить до начала нового учебного года.

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