20 тысяч человек посетили концерт к 84-летию со дня образования Мурманской области с участием Пелагеи

С праздником северян поздравила Пелагея. Фото: правительство Мурманской области/Дмитрий Дубов

28 мая исполнилось 84 года со дня образования Мурманской области. В этот день на Пяти Углах в Мурманске прошел праздничный концерт с участием Пелагеи и ее группы. Его посетило более 20 тысяч человек.

Также к празднику приурочили форум "КультАрктика", который за три дня собрал 40 тысяч участников.

- В деловой части участвовали 500 гостей, в самом форуме – все мунициплитеты. К нам приехали гости из других субсъектов: Псковской, Архангельской областей, Красноярского края, Республики Коми, Москвы Санкт-Петербурга, была делегация из Совета Федерации, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: "Поезд Победы" в Мурманске посетило более трех тысяч человек.

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