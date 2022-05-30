Андрей Чибис о "Поезде Победы" в Мурманске: "Надо помнить, какой ценой досталась победа над нацизмом"

"Поезд Победы" можно было посетить с 27 по 29 мая.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
27 мая в Мурманск прибыл "Поезд Победы", который можно было посетить до 29 числа включительно. За три дня уникальную экпозицию смогли увидеть более трех тысяч человек.
- Был очень высокий спрос. Важно, чтобы помнили, какой ценой досталась победа над нацизмом в прошлом веке, и чтобы трагедии не повторялись, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Посмотреть, как выглядит "Поезд Победы" изнутри, можно в нашем материале.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru