В Североморске-3 построят модульную амбулаторию за 140 миллионов рублей

Модульная амбулатория для Североморска-3 уже заказана. Фото: Михаил ПАТЛИС

В 2022 году в Североморске-3 появится новая модульная амбулатория, ее стоимость оценили в 140 миллионов рублей. Договор на поставку и монтаж уже заключен.

- Новое здание предусмотрено в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году. В настоящее время помещения амбулатории находятся в приспособленном помещении, - сообщает министерство здравоохранения Мурманской области.

Напомним: в Мурманске началась реконструкция областного онкодиспансера. В первую очередь построят новый хирургический корпус в 9 этажей.

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