16 автомобильных экипажей участвуют в автопробеге Североморск - Брест

участники автопробега везут с собой гильзу с землей из Долины Славы. Фото: пресс-служба Северного флота

28 мая из Североморска стартовал автопробег "Никто не забыт, ничто не забыто". Участвующие в нем 16 экипажей проедут 2,8 тысячи километров и финшируют в Бресте.

- Мероприятие инициированно профсоюзом гражданского персонала Вооруженных Сил России. На каждый автомобиль нанесена фотография героя Великой Отечественной войны, сражавшегося с гитлеровцами в Заполярье, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Автопробег начался с митинга у североморского "Алеши". Участники заедут в Санкт-Петербург, Псков, Смоленск и Минск. С собой они везут гильзу с землей из Долины Славы и других мест, где проходила линия обороны Кольского Заполярья, чтобы передать ее в мемориальный комплекс "Брестская крепость".

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