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Общество29 мая 2022 19:16

В Апатитах на улице Победы обнаружили подозрительный предмет

На место происшествия стянуты спецслужбы
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Ожидается приезд кинологов.

Ожидается приезд кинологов.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Апатитах на улице Победы работают тревожные службы - полиция, пожарные, спасатели, бригада "скорой". Там обнаружили подозрительный предмет, двор оцепили.

- Спецслужбы оградили весь квадрат между домами №19 и №23 по улице Победы и №30 по улице Северной, - сообщает "Хибинформбюро".

Ожидается приезд кинологов.

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