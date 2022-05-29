Беседовали более часа: В Кировске спасали забравшегося на крышу мужчину

Мужчина мог упасть с высоты. Фото: vk.com/narodnoetvx

29 мая в Кировске на крышу пятиэтажного дома залез мужчина, который был не в себе и мог сорваться с высоты. Это заметили прохожие - они вызвали на место случившегося скорую и сотрудников полиции. Инцидент произошел на улице Кирова, 55.

- Один из спасателей поднялся на крышу и более часа беседовал с мужчиной, - сообщили в группе "Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ".

В итоге северянина удалось спасти и вернуть на землю.

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