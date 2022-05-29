28-летний житель Мурманска устроил дебош в гостинице

Росгвардейцы задержали мурманчанина и доставили в отдел полиции. Фото: 51.rosguard.gov.ru/

Ночью сотрудникам Росгвардии поступил сигнал тревоги из гостиницы, что находится на улице Полярные Зори в Мурманске. На место происшествия отправился экипаж группы задержания.

Выяснилось, что в гостинице устроил дебош 28-летний посетитель. Тот кричал, выражался нецензурно, мешал работе персонала, а на просьбы уйти не реагировал.

- Росгвардейцы задержали мурманчанина и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

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