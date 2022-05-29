Ночью в Мурманске устроившего ДТП водителя легковушки привязали к забору

В отношении водителя составили административный протокол. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Ночью 29 мая в Мурманске водитель легкового авто устроил ДТП, врезавшись в ограждение. Очевидцы аварии до приезда сотрудников ДПС решили привязать мужчину к забору - тот был в неадекватном состоянии, возможно, пьян.

- По предварительной информации, в 03.50 в районе перекрестка улицы Полярные Зори с проспектом Ленина, мужчина наехал на забор. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. После выяснения всех обстоятельств произошедшего, в отношении водителя составили административный материал, по результатам которого будет принято процессуальное решение, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

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