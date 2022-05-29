В Мурманской области потеплеет до +20 градусов

Дождей не ожидается. Фото: Евгения ГУСЕВА

В последние весенние дни погода обещает быть теплой в Мурманской области. Максимально температура воздуха поднимется до +20.

- 30 мая наш регион будет находиться под влиянием усиливающегося антициклона с центром в Баренцевом море. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7, днем +10+15, на юге до +20 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: Мурманскую область накрыл густой туман.

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