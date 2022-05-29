Устроившие драку медведи оказались не из Мурманской области

Ролик был снят в Якутии. Фото: скрин видео

В паблике "Кандалакша Вкурсе" анонимный автор поделился видео, на котором двое медведей устроили драку. Косолапые сцепились посреди проселочной дороги.

- Не каждый день такое увидишь, видимо, животные что-то или кого-то не поделили, - отметили под постом.

В комментариях северяне засомневались, что медвежий бой происходит в Мурманской области. И действительно, оказалось, что не у нас.

Ролик был снят в Якутии - на медведей случайно наткнулся тракторист. Он посигналил хищникам, и те быстро разбежались.

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