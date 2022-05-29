В Мурманской области на берегах водоемов за несколько часов собрали 12 тонн мусора

В регионе скопилось большое количество отходов, среди них корабли, бытовой мусор. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области дали старт второму этапу Всероссийского проекта «Чистая Арктика». Он начался с масштабной уборки на берегу Кольского залива - субботник прошел 28 мая. Также волонтеры навели порядок у водоемов Кандалакши и Кировска. Всего за несколько часов они собрали 12 тонн мусора.

- По-настоящему ценно то, что все больше людей от мала до велика стараются сделать чище нашу природу. Благодаря активности неравнодушных северян очищается тундра, побережья водоемов, территории городов и поселков, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который тоже принял участие в уборке.

Председатель правления АНО «Чистая Арктика» Руслан Губайдуллин подчеркнул, в Арктике скопилось большое количество отходов, среди них корабли, бытовой мусор. На побережье арктических водоемов есть находки не только времен середины прошлого века, но и современные экземпляры. Он отметил, что важно не только очищать территории, но и не создавать скопление мусора, и призвал всех северян стремиться с экологичному поведению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru