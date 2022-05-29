Мурманскую область накрыл густой туман

Туман надолго не задержится. Фото: vk.com/pogoda51
После солнечной субботы утром 29 мая некоторые города Мурманской области накрыл густой туман. Явление уже заметили жители Мурманска, Колы, Снежногорска.
Но, похоже, серое покрывало надолго у нас не задержится. Во второй половине дня солнышко должно выглянуть вновь.
- Пока за окном зарисовка "Мурманск в цвете", но вы даже не представляете, как все преобразится после обеда, - пишет паблик "Погода в Мурманске".
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