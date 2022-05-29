Мурманскую область накрыл густой туман

Туман надолго не задержится. Фото: vk.com/pogoda51

После солнечной субботы утром 29 мая некоторые города Мурманской области накрыл густой туман. Явление уже заметили жители Мурманска, Колы, Снежногорска.

Но, похоже, серое покрывало надолго у нас не задержится. Во второй половине дня солнышко должно выглянуть вновь.

- Пока за окном зарисовка "Мурманск в цвете", но вы даже не представляете, как все преобразится после обеда, - пишет паблик "Погода в Мурманске".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru