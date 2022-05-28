Артур Чилингаров: "Я люблю Мурманскую область. Северяне провожали меня в арктические экспедиции"

Артур Чилингаров отметил, что он с Мурманской областью почти ровестники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 мая исполнилось 84 года со дня образования Мурманской области. С праздником северян поздравил российский ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, депутат Госдумы Артур Чилингаров.

- Мы с вашим регионом почти ровесники. Я люблю Мурманскую область. Северяне провожали меня в арктические экспедиции к полюсам Земли, я с теплотой отношусь к тем, чья профессия связана с морем, – отметил Артур Чилингаров.

Напомним: северян также поздравил губернатор Андрей Чибис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Полярном подрядчик, который строил новый мост, сбежал с объекта. Сейчас в правительстве Мурманской области ищут новую фирму, которая доведет объект до ума (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru