Артур Чилингаров: "Я люблю Мурманскую область. Северяне провожали меня в арктические экспедиции"

Артур Чилингаров отметил, что он с Мурманской областью почти ровестники.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
28 мая исполнилось 84 года со дня образования Мурманской области. С праздником северян поздравил российский ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, депутат Госдумы Артур Чилингаров.
- Мы с вашим регионом почти ровесники. Я люблю Мурманскую область. Северяне провожали меня в арктические экспедиции к полюсам Земли, я с теплотой отношусь к тем, чья профессия связана с морем, – отметил Артур Чилингаров.
Напомним: северян также поздравил губернатор Андрей Чибис.
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