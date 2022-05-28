В воскресенье в Мурманской области воздух прогреется до +16

29 мая в Мурманской области будет тепло. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Суббота порадовала северян солнечной теплой погодой. Каким будет воскресенье, 29 мая?

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +3+8°, днем +11+16°, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

Напомним: дорогу на Териберку открыли после ликвидации последствий оползня. Проезд был заблокирован на 23 километре автоподъезда к селу.

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