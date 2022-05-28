Людей вывели на улицу. К ТРЦ "Мурманск Молл" были стянуты экстренные службы

Всех посетителей ТРЦ вывели на улицу. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вечером 28 мая к ТРЦ "Мурманск Молл" в Мурманске были стянуты экстренные службы, а всех посетителей попросили выйти на улицу. Ситуацию прокомментировали в МЧС по Мурманской области.

- В 18.42 поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации: в одном из отделов произошло возгорание светильника, ликвидировано до прибытия. Своевременно посетители были эвакуированы из здания. Все помещения пожарно-спасательными подразделениями были проверены, угрозы нет, - уточнили в МЧС.

Напомним: дорогу на Териберку открыли после ликвидации последствий оползня. Проезд был заблокирован на 23 километре автоподъезда к селу.

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