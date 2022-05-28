Андрей Чибис: "Мурманская область была, есть и будет на передовой" [видео]

Андрей Чибис поздравил северян с 84-летием Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

28 мая исполнилось 84 года со дня образования Мурманской области. С праздником северян поздравил губернатор Андрей Чибис:

- Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с днем рождения Мурманской области! На Севере у нас живут очень сильные, талантливые и активные люди. По-другому на Севере не выживешь. И благодаря самоотверженному труду и самоотдаче наша область сейчас очень активно развивается, как в свое время при Советском Союзе. При поддержке правительства страны и президента у нас запускаются новые проекты. Благодаря новой экономике, новым доходам и инвестициям мы вместе с вами строим новые детские сады, школы, благоустраиваем города, ремонтируем дороги, обновляем транспорт. У нас появляется возможность делать жизнь ярче и многообразнее.

Текущая ситуация в мире дает дополнительные возможности для развития нашей области. Как и во времена Великой Отечественной войны, наш порт особенно востребован, в том числе с учетом динамичного развития Северного морского пути. А редкоземельные металлы, минеральные ресурсы, которые есть на нашей территории, очень актуальны для развития нашей экономики. Отдельное спасибо нашему Краснознаменному ордена Ушакова Северному флоту, который обеспечивает стратегическую безопасность страны. И его бойцы вместе с правоохранительными органами выполняют задачи в рамках специальной операции. Наша область на передовой была, есть и будет. И так будет всегда. Я от всей души благодарю вас за активность, энергию, любовь к своему краю. Желаю всего самого доброго, благополучия и счастья.

Напомним: с праздником северян поздравит Пелагея.

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