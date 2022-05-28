Следователи закончили проверку падения рабочего с крыши в Мурманске

Рабочий сорвался с крыши по собственной неосторожности. Фото: СКР Мурманской области

Днем 28 марта в центре Мурманска с высоты упал 21-летний молодой человек. Он работал на кровле дома №74 на проспекте Ленина, убирая наледь.

Сразу после случившегося следователи начали процессуальную проверку.

- Установлено, что причиной случившегося стало нарушение техники безопасности рабочим. Уголовное дело не возбуждено, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Напомним: за несколько дней до этого с крыши дома на проспекте Ленина сорвался еще один рабочий. Ему повезло трижды.

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