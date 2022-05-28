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Общество28 мая 2022 14:05

На горе Соловарака в Коле убирают камни

Ранее валун скатился на припаркованную машину
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Валуны убирают со склона. Фото: "Кольское слово"/vk.com/club104107544

Валуны убирают со склона. Фото: "Кольское слово"/vk.com/club104107544

В середине мая с горы Соловарака в Коле на припаркованную у подножия машину скатился валун. Рядом стоят жилые дома на проспекте Миронова, владелец машины оставил ее у дома №16.

В администрации Кольского района после случившегося пообещали решить проблему с камнями, которыми усеян склон горы.

На этой неделе камни, ненадежно лежащие на склоне, стали убирать.

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