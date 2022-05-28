В Мурманской области коммерсанты незаконно забрали земли Минобороны под шиномонтаж и ларек

Коммерсанты "забрали" землю у военных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области решен земельный спор между Минобороны и предпринимателями. Надзорное ведомство при проверке обнаружило, что два коммерсанта незаконно использовали 6,1 тысячи квадратных метров в Мурманске, которые принадлежали военным. Стоимость земли - 28 миллионов рублей.

- Один расположил на спорной земле платную автостоянку и шиномонтажную мастерскую, другой – два контейнера и железный ларек, - сообщили в военной прокуратуре.

Объекты с участков предстоит убрать, также предприниматели должны заплатить штраф в 332 тысячи рублей. Земля вернулась в в ведение Минобороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru