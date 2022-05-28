В Мурманской области коммерсанты незаконно забрали земли Минобороны под шиномонтаж и ларек

Коммерсанты "забрали" землю у военных.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Мурманской области решен земельный спор между Минобороны и предпринимателями. Надзорное ведомство при проверке обнаружило, что два коммерсанта незаконно использовали 6,1 тысячи квадратных метров в Мурманске, которые принадлежали военным. Стоимость земли - 28 миллионов рублей.
- Один расположил на спорной земле платную автостоянку и шиномонтажную мастерскую, другой – два контейнера и железный ларек, - сообщили в военной прокуратуре.
Объекты с участков предстоит убрать, также предприниматели должны заплатить штраф в 332 тысячи рублей. Земля вернулась в в ведение Минобороны.
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