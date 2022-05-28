Фильмы покажут под открытым небом. Фото: vk.com/northern_character

В рамках форума "КультАрктика" и празднования 84-летия со дня образования Мурманской области на улице Воровского в Мурманске открылся уличный кинотеатр.

Работать он будет до 29 мая. 28 мая – с 12 до 19 часов, 29 мая – с 12 до 18 часов. Всего северянам покажут 67 фильмов.

На случай дождя стоит захватить зонтики, так как тента над сидячими местами нет.

С программой уличного кинотеатра можно ознакомиться по ссылке.

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