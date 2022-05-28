В автопарк Кандалакши поступили четыре новых автобуса

Новые машины выйдут на два маршрута. Фото: минтранс Мурманской области
Автопарк перевозчика в Кандалакше пополнился четырьмя новыми автобусами. Об этом сообщает минтранс Мурманской области.
Две машины выйдут на маршруты № 106 Кандалакша - Колвица и № 115 Кандалакша – Белое Море.
- Два других автобуса проходят необходимые регламентные работы после длительного перегона, а также осуществляется постановка на государственный учет и установка модулей ГЛОНАСС и тахографов, - сообщает профильное министерство.
Напомним: автобус №1 в Мурманске изменит маршрут и расписание. С 1 июля его маршрут станет длиннее.
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