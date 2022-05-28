28 мая на Дне химика в Апатитах выступит Олег Газманов

Олег Газманов поздравит северян с Днем химика. Фото: Иван МАКЕЕВ

28 мая в Мурманской области отмечают День химика. Центром празднования по традиции станут Апатиты.

В этом году приглашенной звездой стал Олег Газманов. Концерт с его участием начнется на центральной площади города в 16.30. За час до этого северяне смогут услышать кавер-группу "Корстон" из Москвы.

Во время торжественной части лучшему обогатителю года подарят автомобиль.

Программа празднования Дня химика. Фото: ПАО "ФосАгро"

Напомним: в 19.30 28 мая в Мурманске состоится бесплатный концерт Пелагеи.

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