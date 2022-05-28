Жительница Санкт-Петербурга нашла в Териберке обручальное кольцо и теперь ищет его хозяина

Кольцо нашли у качелей на пляже. Фото: vk.com/my_teriberka

В Териберке можно найти много вещей, забытых туристами. Например, в феврале здесь появился неофициальный арт-объект из потерянных перчаток.

А недавно гостья из северной столицы нашла в Териберке обручальное кольцо и теперь ищет его хозяина.

- Верну хозяину, если потерял, а не выкинул. Нашла у качелей в песке. Пароль - "гравировка". Кольцо улетело в Петербург, вышлю почтой. Возможно сработает "теория семи рукопожатий", - написала туристка в группе ""Моя Териберка" | интернет-газета" (12+).

Контакты можно найти здесь.

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